El fixture de la segunda fase del rugby juvenil

La Unión de Rugby de Mar del Plata anunció el fixture de los torneos juveniles para la segunda parte de la temporada. En Menores de 16 y Menores de 17 se jugarán las copas de Oro, con la participación de Los Cardos, y Plata, con Uncas y Los 50. En Menores de 17 estarán Uncas y Los 50, mientras que Los Cardos estará jugando el Regional Pampeano de la categoría, al que se clasificó por terminar entre los cuatro primeros de la etapa clasificatoria. En M19 jugarán Los Cardos y Los 50, entre los equipos que no lograron el acceso al Regional.

Menores de 15 y 16:

Copa de Oro:

1ra. fecha (6/8):

Los Cardos vs. Pueyrredón

Mar del Plata vs. Comercial

San Ignacio vs. Universitario A

2da. fecha (20/8):

Comercial vs. San Ignacio

Pueyrredón vs. Mar del Plata

Sporting A vs. Los Cardos A

3ra. fecha (27/8):

Mar del Plata vs. Sporting A

San Ignacio vs. Pueyrredón

Universitario A vs. Comercial

4ta. fecha (3/9):

Pueyrredón vs. Universitario A

Sporting A vs. San Ignacio

Los Cardos A vs. Mar del Plata

5ta. fecha (10/9):

San Ignacio vs. Los Cardos A

Universitario A vs. Sporting A

Comercial vs. Pueyrredón

6ta. fecha (17/9):

Sporting A vs. Comercial

Los Cardos A vs. Universitario A

Mar del Plata vs. San Ignacio

7ma. fecha (24/9):

Universitario A vs. Mar del Plata

Comercial vs. Los Cardos A

Pueyrredón vs. Sporting A

8va. fecha (1/10):

Pueyrredón vs. Los Cardos A

Comercial vs. Mar del Plata

Universitario A vs. San Ignacio

9na. fecha (8/10):

San Ignacio vs. Comercial

Mar del Plata vs. Pueyrredón

Los Cardos A vs. Sporting A

10ma. fecha (14/10):

Sporting A vs. Mar del Plata

Pueyrredón vs. San Ignacio

Comercial vs. Universitario A

11ma. fecha (21/10):

Universitario A vs. Pueyrredón

San Ignacio vs. Sporting A

Mar del Plata vs. Los Cardos A

12da. fecha (29/10):

Los Cardos A vs. San Ignacio

Sporting A vs. Universitario A

Pueyrredón vs. Comercial

13ra. fecha (5/11):

Comercial vs. Sporting A

Universitario A vs. Los Cardos A

San Ignacio vs. Mar del Plata

14ta. fecha (12/11):

Mar del Plata vs. Universitario A

Los Cardos A vs. Comercial

Sporting A vs. Pueyrredón

Copa de Plata:

1ra.fecha (6/8):

Uncas vs. Biguá

Los 50 vs. Universitario B

2da. fecha (20/8):

Biguá vs. Los 50

Camarones vs. Uncas

3ra. fecha (27/8):

Uncas vs. Sporting B

Los 50 vs. Camarones

Universitario B vs. Biguá

4ta. fecha (3/9):

Camarones vs. Universitario B

Sporting B vs. Los 50

5ta. fecha (10/9):

Universitario B vs. Sporting B

Biguá vs. Camarones

6ta. fecha (17/9):

Sporting B vs. Biguá

Uncas vs. Los 50

7ma. fecha (24/9):

Universitario B vs. Uncas

Camarones vs. Sporting B

8va. fecha (1/10):

Biguá vs. Uncas

Universitario B vs. Los 50

9na. fecha (8/10):

Los 50 vs. Biguá

Uncas vs. Camarones

10ma. fecha (14/10):

Sporting B vs. Uncas

Camarones vs. Los 50

Biguá vs. Universitario B

11ma. fecha (21/10):

Universitario B vs. Camarones

Los 50 vs. Sporting B

12da. fecha (29/10):

Sporting B vs. Universitario B

Camarones vs. Biguá

13ra. fecha (5/11):

Biguá vs. Sporting B

Los 50 vs. Uncas

14ta. fecha (12/11):

Uncas vs. Universitario B

Sporting B vs. Camarones

Menores de 17:

1ra fecha (6/8):

Comercial vs. Tiro Federal

Biguá vs. Campo de Pato

Pueyrredón vs. Los 50

San Ignacio vs. Uncas

2da. fecha (20/8):

Tiro Federal vs. Uncas

Los 50 vs. San Ignacio

Campo de Pato vs. Pueyrredón

Comercial vs. Biguá

3ra. fecha (27/8):

Biguá vs. Tiro Federal

Pueyrredón vs. Comercial

San Ignacio vs. Campo de Pato

Uncas vs. Los 50

4ta. fecha (3/9):

Tiro Federal vs. Los 50

Campo de Pato vs. Uncas

Comercial vs. San Ignacio

Biguá vs. Pueyrredón

5ta. fecha (10/9):

Pueyrredón vs. Tiro Federal

San Ignacio vs. Biguá

Uncas vs. Comercial

Los 50 vs. Campo de Pato

6ta. fecha (17/9):

Tiro Federal vs. Campo de Pato

Comercial vs. Los 50

Biguá vs. Uncas

Pueyrredón vs. San Ignacio

7ma. fecha (24/9):

San Ignacio vs. Tiro Federal

Uncas vs. Pueyrredón

Los 50 vs. Biguá

Campo de Pato vs. Comercial

Menores de 19:

1ra. fecha (5/8):

San Ignacio vs. Los 50

Pueyrredón vs. Biguá

Libre: Los Cardos

2da. fecha (19/8):

Los 50 vs. Pueyrredon

Los Cardos vs. San Ignacio

Libre: Biguá

3ra. fecha (2/9):

Pueyrredón vs. Los Cardos

Biguá vs. Los 50

Libre: San Ignacio

4ta. fecha (9/9):

Los Cardos vs. Biguá

San Ignacio vs. Pueyrredón

Libre: Los 50

5ta. fecha (23/9):

Biguá vs. San Ignacio

Los 50 vs. Los Cardos

Libre: Pueyrredón