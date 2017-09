Dilascio anuncia “errores típicos de estos partidos”

Para esta temporada del Provincial, Independiente realizó un cambio en la base. Ya sin Federico Silveyra, propició el regreso de Santiago Dilascio, sustituyendo a un olavarriense con otro.

Tras una campaña en Estudiantes de su ciudad compitiendo en el TNA y otra en Capuchinos de Concordia, del Torneo Federal, Dilascio retornó al rojinegro. Si bien no deja de ser un refuerzo, es un viejo conocido para el cuerpo técnico y muchos de sus compañeros.

En la previa del clásico de mañana, el base dialogó con este Diario, reconociendo cierta analogía entre el choque de tandilenses con el Estudiantes-Racing de su ciudad:

-¿Cómo llegan al debut?

-Bien, con ganas. Obviamente, siempre hay margen para llegar mejor, con el correr de los partidos nos iremos amoldando un poco como equipo y a lo que pretende el cuerpo técnico. Físicamente, estamos bien. Esperamos ir poniéndonos mejor con el tiempo.

-Llegás como refuerzo, pero a un plantel al que conocés mucho.

-Sí, con muchos de los chicos he jugado varios años. Es importante, los conozco dentro y fuera de la cancha. Eso ayuda a formar un equipo. El grupo humano es bueno y eso va a ayudar. También conozco mucho al cuerpo técnico, y sus integrantes me conocen a mí, algo que ayuda al entendimiento, es fundamental por mi posición.

-Será tu primer clásico por un torneo de estas características, con un marco interesante.

-Sí, a este clásico lo he tomado como un Estudiantes-Racing. Es un partido que se vive mucho en la previa, arrancar con este partido especial es un plus. Esperamos que haya un lindo ambiente y se pueda jugar normalmente.

-¿Te ha pedido Rusconi algo especial desde lo táctico o te brinda cierta libertad?

-Nicolás tiene la virtud de transmitirte mucha confianza, algo que al jugador le sirve mucho. No me ha pedido nada en particular, solo que juegue e intente hacer jugar, que defienda y sea más agresivo. Después, viendo cada rival iremos amoldándonos. En algunos casos tendremos más ventaja en el pick and roll, en otras en el poste bajo, iremos viendo.

-Tu puntería desde el perímetro y la presencia de otros bases en el plantel harán que tengas algunos minutos como escolta.

-Sí, la verdad es que la opción del tiro es importante, más por mi talla. Jugar de “2” también está bueno porque te permite descansar al no estar tanto tiempo con la pelota.

-¿Qué imaginás del juego ante Unión por la conformación de ambos planteles?

-Se armaron dos buenos equipos, ambos están en condiciones de jugar bien al básquetbol. Me parece que va a ser un partido con dos equipos ansiosos, los dos tendremos errores atípicos al tratarse de un debut y de un clásico. Quizá, no será un partido vistoso pero el entorno va a estar excelente.

-¿Notás en Rusconi cosas de Castiñeira?

-Puede ser. No sé decirte precisamente qué, pero hay similitudes en la manera de pensar, trabajar y ver el básquetbol.