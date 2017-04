Diez años después, la gloria volvió a esquivar al rojinegro

Nuevamente, Independiente se quedó en las puertas del ascenso. La temporada 2016/17 del Provincial de Clubes de básquetbol lo tuvo como uno de sus principales animadores de principio a fin.

Al igual que en la campaña 2006/07, los rojinegros alcanzaron la definición por el ascenso pero no lograron el objetivo. En aquella ocasión, cediendo en la final ante Sportivo Rojas, y en este caso no pudiendo capturar una de las dos plazas que otorgó el cuadrangular final disputado en Pilar.

El viernes, se dio un comienzo adverso para los de Nicolás Rusconi, que no pudieron encontrarle la vuelta al duro Independiente de Zárate. Se preveía una lucha equilibrada y así fue. Pero los de Oscar Comelli marcaron diferencias con su defensa, dejando al rojinegro en su goleo más bajo de toda la campaña (60 puntos). Además, dominaron a placer la lucha por los rebotes (43-26) y aprovecharon que su rival tuvo a algunos de sus titulares en una versión desmejorada respecto a la habitual y un escaso aporte de los sustitutos.

Ya con escaso margen, el segundo desafío fue ante un viejo conocido: Racing de Olavarría. La recuperación llegó merced a un aporte más considerable de los integrantes del banco, más precisamente de Juan Ignacio Ilero y Matías Gutkin, una mayor capacidad rebotera a nivel colectivo y la evolución en el nivel de jugadores como Emmanuel Harstock, Valerio Andrizzi y Federico Silveyra, esenciales para las aspiraciones del rojinegro. Todo ello, combinado con una ofensiva “chaira” que dependió en demasía de Martín Delgado (autor de 36 de los 68 tantos de su equipo). Cuando éste se apagó no tuvo otras variantes para mantenerse a tiro.

La inesperada caída de Independiente de Zárate a manos de Racing en el inicio de la última jornada, le aclaró un poco el panorama a los tandilenses, que encararon el choque decisivo ante Derqui a sabiendas de que una victoria por cualquier margen les alcanzaría no solo para ascender sino también para ser los campeones del Provincial.

Una vez más, el equipo dio la talla y le jugó de igual a igual al dueño de casa, prácticamente imbatible en su reducto esta temporada. El juego se resolvió por detalles y la moneda cayó del lado no deseado por los de esta ciudad. Pese a la frustración, el paso del tiempo permitirá a jugadores y cuerpo técnico valorar el camino transitado. Mirando hacia atrás verán un proceso construido a pura victoria hasta alcanzar el tramo decisivo codeándose con equipos de mayor poder adquisitivo y con otras ambiciones en el inicio de la temporada.

El inobjetable dominio de la zona Sur al cabo de la fase regular, la “barrida” a Regatas de San Nicolás en los play off de cuartos y haber llegado a los últimos segundos del Final Four con chances intactas de consagrarse, son hechos que enaltecen el recorrido de Independiente, una vez más protagonista excluyente a nivel provincial.



La campaña

Primera fase

1º fecha: vs. El Fortín de Olavarría (V), 79-68.

2º fecha: vs. Racing de Olavarría (L), 81-69.

3º fecha: vs. Pueblo Nuevo de Olavarría (V), 95-50.

4º fecha: vs. Los Andes de Punta Alta (V), 67-82.

5º fecha: vs. Ateneo de Punta Alta (V), 65-57.

6º fecha: vs. Unión y Progreso (L), 69-58.

7º fecha: vs. El Fortín de Olavarría (L), 76-61.

8º fecha: vs. Racing de Olavarría (V), 75-66.

9º fecha: vs. Pueblo Nuevo de Olavarría (L), 57-50.

10º fecha: vs. Los Andes de Punta Alta (L), 76-58.

11º fecha: vs. Ateneo de Punta Alta (L), 90-75.

12º fecha: vs. Unión y Progreso (V), 64-92.

Segunda fase

1º fecha: vs. Ateneo de Punta Alta (L), 76-68.

2º fecha: vs. El Fortín de Olavarría (V), 84-88.

3º fecha: vs. Unión y Progreso (V), 87-78.

4º fecha: Ateneo de Punta Alta (V), 80-45.

5º fecha: El Fortín de Olavarría (L), 77-68.

6º fecha: Unión y Progreso (L), 80-64.

Cuartos de final

Juego 1: vs. Regatas de San Nicolás (V), 90-81.

Juego 2: vs. Regatas de San Nicolás (L), 77-75.

Cuadrangular final

1º fecha: vs. Independiente de Zárate, 60-71.

2º fecha: vs. Racing de Olavarría, 83-68.

3º fecha: vs. Presidente Derqui de Pilar, 55-58.

-El rojinegro cerró su campaña con 18 victorias y 5 derrotas en 23 presentaciones. Fue el único equipo del certamen que se mantuvo invicto como local, ganando sus diez partidos en esa condición.