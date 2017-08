Diego Sosa viaja para firmar en Boca Unidos

Para Diego Sosa la que acaba de finalizar fue una temporada de consolidación. Tuvo en Santamarina la continuidad que se le venía negando y en varios encuentros su producción sobresalió.

Un desgarro le impidió cerrar la campaña del aurinegro dentro de la cancha, pero lo mostrado en la misma le valió recibir variadas ofertas, inclusive desde el exterior.

El volante tandilense optó por Boca Unidos de Corrientes, club con el que tiene prevista para hoy la firma del contrato.

A modo de repaso sobre la reciente temporada en Santamarina, Sosa dialogó con El Eco de Tandil:

“Estoy muy agradecido con toda la gente de Santamarina, los dirigentes, el público, cada director técnico que tuve, tanto “Sapo” (Gustavo Coleoni), como “Colo” (Mauricio Nosei) y Héctor (Arzubialde), con quien mejor me fue en lo personal”, comenzó narrando el futbolista formado en Grupo Universitario.

-Terminó redondeándose una muy buena campaña.

-Sí, estoy muy contento porque pudimos dejar a Santamarina en lo más alto de los promedios. Empezamos muy mal y con Héctor (Arzubialde) repuntamos, llegamos a estar doce partidos invictos. Caímos un poco a partir de la derrota ante Ferro. En lo personal, al principio me costó, me resultó difícil adaptarme a la categoría. Vine desde Olimpo, donde no jugué muchos partidos. Pero terminé teniendo el nivel que buscaba.

-Mayormente, trabajando como volante por derecha.

-Sí, me costó un poco adaptarme a esa posición. Y también al juego de la B Nacional, que es un poco más brusco que el de Primera División. Pero pude afianzarme y andar bien en cualquiera de las dos bandas del mediocampo. Por izquierda tengo mi perfil hacia adentro, por derecha me cuesta un poco más. Quedé conforme con mi rendimiento, aunque me faltó un poco de gol.

-Una lesión te impidió cerrar la temporada en la cancha.

-Sí, me desgarré. Sentí algo en el partido contra Chacarita, pero como a los pocos días jugábamos contra San Martín de Tucumán entrené normalmente. Pero en la entrada en calor me di cuenta de que no tenía que jugar, pero mis ganas pudieron más. Aguanté hasta donde pude, pero en un momento ya no podía correr.

-Elegiste Boca Unidos entre varias propuestas.

-Sí, recibí ofertas de México y Chile, y también de Primera División y B Nacional. Acordé con Boca Unidos para asegurarme algo y quedarme tranquilo, de Santamarina quedaron en llamarme esta semana. Mañana (por hoy) llego a Corrientes para firmar, más que nada para que ellos se queden tranquilos que voy a jugar para el club. Tengo pensado instalarme el lunes 14.

-¿Qué referencias tenés de Boca Unidos?

-Lo que más me tiró para ir fue que Christian Bassedas es el técnico, hablé con él y con el presidente del club.