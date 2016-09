Dieciséis semanas después, la URD logra ponerse al día

Con Santamarina-Unión y Progreso, se pondrá al día hoy el torneo de primera división de la Unión Regional Deportiva. Completarán los 45 minutos que quedaron pendientes el 21 de mayo, cuando empataban 1-1 y se suspendió por desperfectos en la iluminación.

Hoy volverán a encontrarse para jugar un tiempo de 23 minutos y otro de 22, bajo arbitraje de Maximiliano Moreno. Será en el estadio San Martín, desde las 16.30.

El aurinegro necesita la victoria para ponerse a dos puntos de los líderes; mientras que el tricolor busca unidades que le permitan seguir con posibilidades de clasificarse entre los cuatro primeros de su zona.

El resto de la programación incluirá cotejos de categorías menores, con este detalle:

Cancha de Excursionistas:

Defensores del Cerro vs. Excursionistas; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Estadio Barbieri de Ayacucho:

Sarmiento vs. Argentino; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Cancha de Independiente:

Deportivo Tandil vs. Independiente Rojo; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Quinta La Florida:

Unión y Progreso vs. Alumni; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Sanciones

Las sanciones del Tribunal de Penas para la URD, en primera división, son las siguientes:

Dos fechas a Dardo Anechini (Gimnasia), Leonardo Puggioni (Grupo), Martín Vidal (Juarense) y Kevin Rodríguez (Ferro).

Una fecha a Lautaro Llano (San José) y Leonardo Rabaynera (Juventud Agraria).

Una fecha por acumulación de amonestaciones a Matías Bramajo (Loma Negra), Luciano Miranda (Loma Negra), Julián Palmieri (Santamarina), Lucas Ruarte (Defensores del Cerro), Rodrigo Quintas (Villa Aguirre) y Franco Verga (Excursionistas).

Entre integrantes de cuerpos técnicos, fueron sancionados el entrenador Juan Luis Moreno (Excursionistas) por 14 días, y el masajista Nicolás Varela (Unicén) por 7.

En relación a los incidentes ocurridos en sexta división en el partido entre Santamarina y Defensores del Cerro, quedaron suspendidos de manera provisoria Tomás Ruarte, Rodrigo Basualdo, Diego Mendoza, Cristian Orieta, Federico Sánchez, Cristian Vega y Diego Fernández, todos del equipo de Las Tunitas.