Del Potro tiene rival para el US Open: el suizo Laaksonen

Fue sorteado hoy el cuadro principal de caballeros del US Open, último Grand Slam de la temporada tenística profesional. El tandilense Juan Martín Del Potro, quien se alista para una nueva intervención del torneo estadounidense de canchas duras que obtuvo en 2009, debutará ante el jugador suizo Henri Laaksonen, número 94 del ranking.

2009 champion @delpotrojuan has drawn Laaksonen as his R1 opponent. https://t.co/BMzsIY8bPT #USOpen (: 2016) pic.twitter.com/8KzHmHDt8x

— US Open Tennis (@usopen) 25 de agosto de 2017