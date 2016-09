Del Potro se bajó del último partido porque deseaba “terminar sano”

El tandilense Juan Martín Del Potro explicó hoy que se bajó del quinto y último punto de la serie de Copa Davis ante Gran Bretaña porque deseaba “terminar sano” después del enorme esfuerzo que realizó el pasado viernes cuando venció al número dos del mundo, Andy Murray, en el partido que abrió la acción en Glasgow.

“Después de lo que hice no me quedó más resto y quería terminar sano. No tengo el mismo físico que Murray, no me recupero de la misma manera”, justificó Del Potro, que esta temporada volvió de lleno al circuito después de tres operaciones en su muñeca izquierda que lo pusieron al filo del retiro.

El tandilense aseguró que “no iba a estar en condiciones” de afrontar el quinto punto, por eso prefirió disputar el dobles del sábado junto a Guido Pella, que Argentina perdió y redujo a 2-1 la ventaja parcial en la serie.

“Fue un fin de semana tremendo en cuanto a la exigencia, pagué muy alto el costo de haber jugado cinco horas contra Andy. Por eso, la mejor opción fue que hoy jugara Leo (Mayer), que estaba entero y es un jugador que ya demostró todo lo que pueda dar”, concluyó.

Con la victoria del “Yacaré” ante Daniel Evans, Argentina eliminó a Gran Bretaña por 3-2 y se clasificó para jugar la final ante Croacia de visitante, del 25 al 27 de noviembre. (Télam)