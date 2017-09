Del Potro se bajó de la nueva Copa Laver

Juan Martín Del Potro no participará en la Copa Laver de tenis que se desarrollará este fin de semana en Praga por no estar totalmente recuperado tras su participación en el Abierto de Estados Unidos, informaron hoy los organizadores.

“Con mucha tristeza tengo que comunicar que no podré competir en la primera Copa Laver, ya que desafortunadamente no estoy completamente sano después de mi semifinal en US Open”, dijo Del Potro citado en un comunicado de los organizadores.

“Sólo necesito más tiempo para que mi cuerpo se recupere completamente y no estoy listo para competir al 100 por ciento. Fue un honor ser seleccionado para participar en este evento y estoy seguro de que será un gran éxito”, dijo Delpo, que será reemplazado por Frances Tiafoe.