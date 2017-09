Del Potro, premio al Espíritu Deportivo en el US Open

La USTA (Asociación del Tenis de los Estados Unidos) entregó hoy a Juan Martín Del Potro y la checa Petra Kvitova el Premio al Espíritu Deportivo (Sportsmanship Award), destinado a aquellos tenistas que demuestran excelencia y deportividad durante el US Open y la US Open Series.

“Tanto Juan Martín como Petra no sólo nos cautivaron en el US Open este año sino que también mostraron su clase al hacerlo”, manifestó Katrina Adams, presidente y CEO de la USTA en el comunicado de prensa de la entidad. “Con el increíble regreso de Petra y la habilidad de Juan Martín de cautivar al público de Nueva York, no podríamos estar más felices en honrar a estos grandes competidores con nuestros Sportsmanship Awards”.

Es la sexta vez que se entrega el premio. El Comité, formado por dirigentes, ex jugadores (Todd Martin, Mary-Joe Fernández y Chanda Rubin, entre otros) y periodistas, se estableció en 2011 “para educar e inspirar a los jóvenes y sus padres a desarrollar y mostrar la mejor versión de su deportividad y una actitud de juego limpio y respeto mutuo dentro y fuera de la cancha”.

Los ganadores de los premios tambien reciben 5.000 dólares para donar a entidades de beneficencia.