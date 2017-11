Del Potro perdió con Isner y se quedó sin lugar en Londres

Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en la Argentina, quedó eliminado del Masters 1000 de París al perder con el estadounidense John Isner por 6-4, 6-7 (5-7) y 6-4, en una derrota dura ya que también lo dejó por el momento afuera del Masters de Londres, el torneo que reunirá desde el 11 de noviembre a los ocho mejores del año.

Del Potro, nacido en Tandil y ubicado en el puesto 17 del ranking mundial de la ATP, luchó durante dos horas y 12 minutos antes de caer ante Isner (14), un tenista al que había superado seis veces contra apenas dos derrotas, pero que en el Palacio Omnisport de París rindió en un nivel superlativo, pese a estar con dolores en el tobillo derecho.

Isner, de 32 años, jugará hoy una de las semifinales ante la revelación del torneo, el serbio Filip Krajinovic (77), quien ingresó como lucky loser tras haber perdido en la última ronda de la clasificación y con una semana muy buena se instaló entre los cuatro mejores, hoy ayudado por la no presentación de su rival, el español Rafael Nadal (1), con dolores en la rodilla derecha.

En cuanto al Masters de Londres, ya están clasificados Nadal, el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, el austríaco Dominic Thiem, el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Marin Cilic y el belga David Goffin. El octavo puesto por el momento es del español Pablo Carreño Busta, pero los estadounidenses Isner y Jack Sock están en condiciones de superarlo si ganan el torneo parisino.

El tandilense, de 29 años, quedó hasta el momento como primer suplente para el Masters, aunque para ello deberá esperar que el español Nadal no vaya a Londres y también de las ganas que tenga, ya que en París anunció que su objetivo inmediato es “regresar lo antes posible a Tandil”. Del Potro, campeón hace 12 días en Estocolmo y finalista el domingo pasado en Basilea, protagonizó un sprint increíble en los últimos dos meses, ya que cuando comenzó su participación en el US Open en agosto pasado se ubicaba 47 en la carrera para ingresar al Masters de Londres, pero desde allí hilvanó 20 victorias (apenas sufrió cincoo derrotas) y lo que parecía imposible estuvo cerca, apenas a un partido.

Del Potro fue semifinalista del US Open y del Masters 1000 de Shanghai, llegó a octavos de final en Beijing y los mencionados título y final en Estocolmo y Basilea, así construyó su serie exitosa que, pese a que no lo recompensó con el Masters, al menos le demostró que cuando está enfocado es cosa serie y le permitirá regresar al ‘top ten’ el lunes próximo, en un dato no menor.

Además, con su triunfo de ayer en octavos de final sobre el holandés Robin Haase, la “Torre de Tandil” alcanzó su victoria número 384 y desplazó a David Nalbandian (383) para convertirse en el segundo tenista argentino más ganador de la historia, detrás del notable Guillermo Vilas, quien ganó 958 partidos, una cifra descomunal.

En cuanto a su partido ante Isner, le fue adverso desde el inicio cuando cedió su saque en el décimo game y perdió el set por 6-4.

El tandilense no logró descifrar jamás el saque de Isner, que pese a que arrastraba una molestia en el tobillo derecho, lo mismo se bastó para dominar con la potencia de su servicio y también con una derecha muy precisa.

Del Potro, con mucha paciencia y oficio,, llegó el tie break del segundo set, que se definió extrañamente con una doble falta de Isner. Sin embargo, el estadounidense, quien nunca ganó un torneo Masters 1000 y ahora tiene esa gran posibilidad en París, se recuperó de nuevo en el tercer set, quebró nuevamente a “Delpo” (2-1) y no volvió a fallar hasta el final del partido que definió con comodidad.

Sin Del Potro, el torneo de París no repetirá un campeón argentino como lo fue el cordobés David Nalbandian en 2007, y tendrá a un nuevo rey, ya que el británico Andy Murray, quien lo ganó el año pasado, no compite desde Wimbledon por una lesión.