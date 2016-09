Del Potro: “Nunca olvidaré lo que viví durante estos días”

El tandilense, eliminado del US Open al perder en los cuartos de final con el suizo Stanislas Wawrinka por 7-6 (7-5), 4-6, 6-3 y 6-2, confesó que nunca olvidará lo que vivió en el torneo neoyorquino, en el que se ganó el cariño del público, que lo despidió con una gran ovación.

“Puedo haber perdido, pero jamás olvidaré lo que viví, fue mucho más fuerte que ganar cualquier partido. Me hicieron muy feliz y no me importa el resultado”, expresó aún emocionado Del Potro luego de haber batallado durante tres horas y cuarto con Wawrinka en el estadio central Arthur Ashe, según informó la agencia EFE.

Del Potro, 142 en el ranking mundial de la ATP y campeón del US Open en 2009, llegó a Nueva York con el envión anímico y tenístico que le dio la medalla plateada que ganó en los Juegos de Río 2016, e hilvanó cuatro triunfos sin ceder ningún set, ante su compatriota Diego Schwartzman (69), el local Steve Johnson (22), el español David Ferrer (13) y el austríaco Dominic Thiem (10).

Ante Wawrinka (3) se produjo un hecho inusual, ya que el público en su totalidad lo ovacionó durante un minuto, antes de jugarse el último punto, con el marcador 5-2 en contra, a modo de despedida, en un reconocimiento que lo sensibilizó hasta las lágrimas.

“Lo que viví­ en este último punto es muy difícil que le pase a otro jugador del circuito. Si uno se guía por el cariño de la gente, claramente el ganador era yo, pero el marcador dijo otra cosa, pero me llevo esa linda sensación, además del gran torneo que hice”, subrayó el tandilense de 27 años.

La “Torre de Tandil”, cuarto en el ranking mundial en 2010, fue el preferido del público durante todo el torneo, no solo por su tenis, sino porque le reconocieron el grandísimo esfuerzo que hizo para volver a jugar luego de haber superado tres operaciones en la muñeca izquierda.

“En Río todos los partidos fueron como el de hoy, pero esta vez la ovación fue en un país donde si no sos americano es muy difícil que la gente se conecte con un extranjero. No me gustó perder, pero el cariño del público vale mucho más que un triunfo o ganar un torneo”, valoró Del Potro.

Del Potro elogió a su rival, el helvético Wawrinka, y admitió que físicamente no estaba al ritmo que requiere un torneo de Grand Slam, luego de haber regresado en febrero de este año al tenis.

“Stan fue muy inteligente, aprovechó mi cansancio para acelerar, eso me obligó a arriesgar y él lo único que hací­a era meterla, meterla y meterla. Los dos primeros sets fueron muy parejos, el balance general es positivo, aunque sé que debo mejorar, sobre todo el revés”, analizó “Delpo”.

“Todo fue positivo para mí en este torneo. Siento que mi tenis empieza a responder como quiero, pero físicamente no estoy en el mismo nivel, no para jugar partidos tan largos y menos en cuartos de final de un Grand Slam”, reconoció Del Potro.

El tandilense descansará un par de días en Nueva York y viajará a Glasgow para sumarse al equipo de Copa Davis de la Argentina que se medirá con Gran Bretaña el 16, 17 y 18 de septiembre próximos en una de las semifinales del Grupo Mundial 2016.

“Esto es lo que extrañaba también, no tener cansancio, no volver a mi casa. Estos torneos se hacen largos, pero bueno, me gustaría también participar de la gira por Asia porque son torneos en los que me salieron bien las cosas”, concluyó el tandilense, quien demostró que con una buena pretemporada está en condiciones de regresar al “top ten”.

Fuente. Télam