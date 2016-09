Del Potro espera “cerrar el año de la mejor manera”

Juan Martín Del Potro, máxima figura del tenis argentino, aseguró hoy que disfrutó “muchísimo” la clasificación a la final de la Copa Davis tras eliminar a Gran Bretaña, en Escocia, y expresó que ahora esperan “cerrar el año de la mejor manera”, en referencia a la próxima final del certamen en la que enfrentarán a Croacia, en noviembre próximo.

“Disfruté muchísimo esta serie ante Gran Bretaña. Este fue un año de adaptación al circuito, la muñeca se está reponiendo bien y en este mes viví cosas increíbles”, señaló el tandilense, que viene de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que logró un punto clave en la semifinal al vencer a Andy Murray, número dos del mundo.

“Ahora esperamos y deseamos cerrar el año de la mejor manera. Es una final importante y le vamos a dar la seriedad que se merece, pero faltan dos meses. Será mi tercera final y será espectacular”, agregó Del Potro en la llegada al país del equipo de Copa Davis que viene de lograr la clasificación tras vencer a Gran Bretaña por 3-2 en la ciudad de Glasgow, Escocia.

Junto a Del Potro llegaron al aeropuerto de Ezeiza Guido Pella y Leonardo Mayer, mientras que Federico Delbonis, el otro integrante del equipo, se quedó en Europa al igual que el capitán “albiceleste” Daniel Orsanic, quien estuvo representado en la conferencia de prensa por el subcapitán Mariano Hood.

Según “La Torre de Tandil” estos “son momentos para disfrutar porque hace mucho tiempo no tenía tantas alegrías como en el último mes”, sobre todo después “de lo de Río, el US Open y esto de la pasar a la final de la Davis”.

“Pensar que hace dos meses fui a Italia sólo a jugar un dobles, algo que jamás había pensado. Tiempo después le gané al 1, 2, 3 y 4 del mundo. Va a ser la tercera final de Copa Davis, algo que no es fácil conseguir y lo mejor es que la voy a jugar con ellos”, recordó ‘Delpo’, señalando a sus compañeros de equipo.

En otro tramo de la conferencia, el tandilense habló de la polémica que generó la decisión de que jugara el primer punto de la serie ante Andy Murray y el dobles junto a Leonardo Mayer, pero no el último punto ante Daniel Evans.

“Se generó un poco de revuelo. Este es un grupo unido, siempre charlamos las cosas y las decisiones las toma el capitán”, expresó Del Potro, al tiempo que agregó: “Hoy mi situación no es la de hace varios años, cuando estaba en mi plenitud tenística, física y mental”.

Y puntualizó: “Después del partido con Murray, que fue el más largo de mi carrera, no quedé en condiciones de afrontar un nuevo desafío. Con la chance de poder cerrar la serie en el dobles, algo que era muy difícil, decidimos intentarlo”.

Del Potro defendió la decisión de mantener el secreto sobre el tema “porque no se puede decir por el rival” y que si el capitán Orsanic “el viernes contaba que no estaba para jugar, el rival se podía acomodar de otra manera”.

“Hasta último momento los hicimos dudar sobre si podía o no jugar. Salí a calentar y les generé la duda”, contó, remarcando que “con Leo (Mayer) sabíamos que él estaba muy bien y por suerte nos salió”.

En el mismo sentido, ‘Delpo’ explicó: “Mi prioridad este año era estar sano para jugar al tenis mucho tiempo más. Sé el esfuerzo que hago, pero todavía no estoy para jugar todos los días”.

“Desde lo físico es un año de adaptación al circuito y la muñeca me está respondiendo bien. Desde lo mental he vivido cosas en el pasado que ahora no podría sobrellevar. En este mes he vivido cosas increíbles”, concluyó.

Por su parte, el correntino Mayer, quien se transformó en héroe al vencer a Evans por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 en el quinto punto, relató: “No era un punto fácil de jugar. Juan Martín me dio todas las ganas y su ánimo para que juegue y eso me ayudó mucho. A veces no sale, pero esta vez salió bien”.

“Es mi primera final y es un orgullo. Pensaba que no iba a jugar más la Copa, por mi ranking y el año que tuve, y ahora me tocó jugar un quinto partido y pasando a una final”, confesó el ‘Yacaré’, que ahora seguirá con la gira sudamericana de challengers y algún torneo “indoor” para ir acostumbrándose para la final ante Croacia.

Además, Guido Pella, quien el primer día venció a Kyle Edmund y puso la serie 2-0 para los argentinos, expresó: “Es algo increíble, cuando salió el sorteo a fin del año pasado muy poca gente esperaba que Argentina pueda pelear la Copa Davis. No éramos favoritos pero trabajamos con mucha humildad y conseguimos el pase a la final”.

Argentina afrontará como visitante, entre el 25 y 27 de noviembre, la final de la Copa Davis ante Croacia, que tiene como máxima figura a Marin Cilic, número 11 del mundo.

