Del Potro confirmó su presencia en el ASB Classic, en Aukland

El gran jugador de 29 años, que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2009 y ha capturado 20 títulos de la carrera ATP Tour, jugó en el torneo de 2016, pero tuvo que retirarse debido a problemas de salud.

Del Potro había caído fuera de los primeros 1000 jugadores en el mundo debido a una serie de lesiones que limitaban considerablemente su tiempo de juego, pero un estelar 2016 lo ayudó a remontar el ranking y llega a finales de este año a un solo puesto fuera del top 10.

Un favorito de los fanáticos con posiblemente el golpe de derecha más grande en el juego, se une a un campo que incluye otros cuatro jugadores top 20. El cuatro veces campeón David Ferrer, el No. 8 Jack Sock, el No. 17 John Isner y el No. 20 Roberto Bautista-Agut confirmaron su asistencia a Auckland. Del Potro se convirtió en el primer jugador en vencer a Rafael Nadal y Roger Federer en el mismo Grand Slam camino a su triunfo en el US Open.

El argentino registró su segunda victoria sobre Federer en el Abierto de Estados Unidos de este año en septiembre, noqueando al gran suizo en los cuartos de final antes de caer en las semifinales por un estrecho margen ante el eventual campeón Nadal.

Agregó otro título a su nombre esta temporada en Estocolmo, hizo que la final en Basilea se redujera a Federer en el decisivo y alcanzó otras tres semifinales. Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río del año pasado, venciendo al N° 1 del mundo Novak Djokovic en la primera ronda y a Nadal en la semifinal, antes de continuar en esa forma para traer la gloria de la Copa Davis.

“Esto es muy importante para nosotros, asegurar a Juan Martín”, dijo el director del torneo, Karl Budge. “Es un verdadero artista y uno de los nombres más importantes del tenis. Los fanáticos acuden en masa para verlo y no puedo esperar para observarlo en el centro de la cancha en el ASB Tennis Arena”.

Del Potro dijo que estaba ansioso por volver a la ciudad de las velas: “Tengo grandes recuerdos de haber ganado allí en 2009. Tuve un comienzo tardío este año después de traer el título de Copa Davis, así que estoy emocionado de comenzar la temporada 2018 con una nota fuerte y saludable. Será el único torneo que juegue antes de Melbourne, así que es muy importante para mí y para mi preparación”.

El clásico de ASB abarca dos semanas; con el torneo femenino del 1 al 6 de enero y el torneo masculino del 8 al 3 de enero. De todos modos, el programa completo del evento de enero será confirmado el martes.