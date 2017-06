Con tres partidos, el arranque del certamen

Con tres partidos, se desarrollará hoy la jornada inaugural del Provincial de Mayores de básquetbol, que tiene como sede a Olavarría.

La actividad comenzará a las 18 con dos juegos. En cancha de Pueblo Nuevo, Pergamino se enfrentará con Bahía Blanca; mientras que el estadio de Racing albergará el duelo entre Necochea y Chivilcoy.

El debut de los anfitriones quedará para las 20.30, cuando reciban en Pueblo Nuevo al selectivo de La Plata.

Olavarría y Necochea son los representantes de la zona IV, la que involucra a Tandil, que en el Zonal vio frustrado su intento de alcanzar este Provincial.

En Necochea, el entrenador es el tandilense Nicolás Rusconi y en el plantel aparecen su coterráneo interno Ignacio Zulberti; y el base Emmanuel Hartstock, de Independiente, al igual que el DT. Además, integran el plantel Federico Silveyra, y los hermanos Juan Ignacio y Leandro Mateo, otros con pasado en el rojinegro.

En tanto, Olavarría tiene como entrenador a Marcelo “Charly” Macías, quien dirigió a Independiente en dos temporadas del Torneo Federal.

La zona 1 es integrada por Olavarría, Pergamino y Bahía Blanca, mientras que en la 2 aparecen Necochea, La Plata y Chivilcoy.

Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales y los dos elencos restantes jugarán por el quinto puesto.

El fixture



Hoy

Cancha de Pueblo Nuevo:

18: Pergamino vs. Bahía Blanca.

20.30: Olavarría vs. La Plata.

Cancha de Racing:

18: Necochea vs. Chivilcoy

Mañana

Cancha de Pueblo Nuevo:

18: Bahía Blanca vs. Chivilcoy.

Cancha de Estudiantes:

18: La Plata vs. Necochea.

20.30: Olavarría vs. Pergamino.

Viernes

Cancha de San Martín (Sierras Bayas):

18: La Plata vs. Chivilcoy.

20.30: Pergamino vs. Necochea.

Cancha de Estudiantes:

20.30: Olavarría vs. Bahía Blanca.

Sábado

Cancha de Pueblo Nuevo:

10.30: partido por el 5º puesto.

Cancha de Estudiantes:

18: primera semifinal.

20.30: segunda semifinal.

Domingo

Cancha de Estudiantes:

9.30: partido por el 3º puesto.

11.30: final.