Con Independiente-Atlético se pone en marcha la fecha

La tercera fecha de la segunda fase se pondrá en marcha hoy, con el partido entre Independiente y Atlético Ayacucho. El encuentro está programado para las 20.45, con arbitraje de Víctor González.

Ambos equipos aspiran a ganar el octogonal para clasificarse al torneo Mayor. En ese objetivo, el rojinegro lleva cuatro puntos y el conjunto de la vecina ciudad tiene una unidad.

Para el resto de la fecha, el programa de la tercera fecha es el que se detalla:

Segunda fase:

Mañana, cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Gimnasia y Esgrima; 14 (6ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Excursionistas:

Excursionistas vs. Velense; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Independiente:

Independiente vs. Atlético Ayacucho; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Domingo, cancha de La Movediza:

Santamarina vs. Unicén; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Mañana, cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Alumni; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Grupo Universitario; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Defensores de Ayacucho:

Defensores de Ayacucho vs. Juventud Agraria; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Ferroviarios:

Argentino vs. Sarmiento; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona B del Repechaje:

Mañana, cancha de Gimnasia y Esgrima:

San José vs. Juarense; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, estadio Barbieri, de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. Ferrocarril Sud; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de San Lorenzo:

San Lorenzo vs. Unión y Progreso; 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Unión y Progreso:

Deportivo Tandil vs. Independiente Rojo; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Sanciones

Cuatro fechas: Rodrigo Elorriaga (Gimnasia).

Dos fechas: Nicolás Allende (Santamarina), Oscar Curbetti (Deportivo Tandil), Gonzalo Fernández (Unicén) y Genaro Rodríguez (Unicén).

Una fecha: Ezequiel Saracho (Velense), Jorge Corrado (Velense), Esteban Márquez (Santamarina), Gastón Caballero (Unión y Progreso), Germán González (Juarense) y Luis Ríos (Loma Negra).

Una fecha por cinco amonestaciones: Leandro Narciandi (Velense), Juan Cruz Mouhapé (Gimnasia), Rafael Rimoli (Argentino), Juan M. Santa Cruz (Sarmiento), Juan Pereyra (Sarmiento) y Hugo Quintas (Villa Aguirre).

Suspendido de manera provisoria: Thiago Beltrán (Santamarina).

Fernando Aguiar, técnico de Sarmiento, fue suspendido por dos partidos. El árbitro Franco Torres fue citado a declarar el miércoles próximo, por el partido Gimnasia-Santamarina.

POSICIONES

SEGUNDA FASE

Pts. J G E P GF GC

Excursionistas 6 2 2 0 0 2 0

Independiente 4 2 1 1 0 5 3

Loma Negra 4 2 1 1 0 4 2

Velense 4 2 1 1 0 4 3

At. Ayacucho 1 2 0 1 1 2 3

Gimnasia 1 2 0 1 1 1 2

Santamarina 1 2 0 1 1 1 3

Unicén 0 2 0 0 2 0 3