Con Callejo ya habilitado, Santamarina espera a Ferro

La habilitación de Facundo Callejo para jugar en Santamarina, que llegó ayer desde la Asociación del Fútbol Argentino, y la recuperación total de Martín Michel fueron las noticias salientes del jueves para los aurinegros.

Ambos delanteros tandilenses ya están disponibles para el entrenador Mauricio Nosei, con miras al partido de mañana frente a Ferro Carril Oeste, por la cuarta fecha del torneo de la B Nacional.

Callejo, que vuelve al club donde realizó gran parte de su etapa formativa, quedó habilitado después de que Colón de Santa Fe presentara la documentación para cederlo al club tandilense, que incluye la cancelación del préstamo con Patronato de Paraná.

Michel, por su parte, lució rehabilitado de un problema en el gemelo, que lo dejó afuera de los últimos dos partidos del aurinegro. El exGrupo Universitario fue incluido ayer en la formación presuntamente titular, en lugar de Lucas Pugh.

De confirmarse esa única variante, Santamarina formaría con Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Martín Aguirre, Fernando Piñero y Agustín García Basso; Ezequiel Barrionuevo, Leonel Pierce, Milton Zárate y Jonathan Chaves; Michel y Facundo Castro.

El partido con Ferro se jugará mañana desde las 14.05, en el estadio San Martín. Lo dirigirá Ignacio Lupani, con los asistentes Martín Grasso y Mauricio Lepanto. Al ser televisado habrá cuarto árbitro, en este caso Mariano Negrete. Será la segunda vez que Lupani arbitre al aurinegro, tras haberlo hecho en la victoria tandilense como visitante ante Atlético Paraná en 2015 (1-0).

Después de recibir al conjunto de Caballito, Santamarina visitará por la quinta fecha a Almagro, cotejo programado para el próximo martes a las 15.30.

Dos cambios

Ferro presentará dos cambios en su formación, en comparación con el equipo que inició en la derrota (1-2) con Independiente Rivadavia de Mendoza.

El marcador de punta Hernán Grana y el mediocampista Reinaldo Alderete volverán a la formación inicial en lugares de Rodrigo Izco y el exSantamarina Dimas Morales, respectivamente.

La formación que orienta Gustavo Coleoni tendrá como integrantes al también exaurinegro Leandro Requena; Grana, Oscar Sainz, Pier Barrios y Jonathan Bay; Guillermo Vernetti, Lautaro Torres, Alderete y Elías Borrego; Gonzalo Castillejos y Luis Salmerón.

Empieza la fecha

Con tres partidos, se iniciará hoy la cuarta fecha de la B Nacional. El detalle de la programación de la jornada:

Hoy:

20.05: Chacarita vs. Crucero del Norte (por TV, Ramiro López).

21.05: Los Andes vs. Brown de Adrogué (por TV, Alejandro Castro).

21.30: Gimnasia de Jujuy vs. Atlético Paraná (Luis Lobo Medina).

Mañana:

14.05: Santamarina vs. Ferro (por TV, Ignacio Lupani).

15: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (Mauro Giannini).

15.30: Flandria vs. All Boys (Pablo Díaz).

16: Boca Unidos de Corrientes vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (José Sandoval).

17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Almagro (Pablo Dóvalo).

20.05: Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de San Luis (por TV, Saúl Laverni).

Quedaron postergados Nueva Chicago vs. Villa Dálmine y Argentinos Juniors vs. Douglas Haig de Pergamino, por falta de efectivos policiales.

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Villa Dálmine 7 3 2 1 0 7 1

Brown (A) 7 3 2 1 0 4 1

Argentinos 7 3 2 1 0 5 3

Ferro 6 3 2 0 1 8 6

Santamarina 6 3 2 0 1 4 2

Flandria 6 3 2 0 1 3 1

Nueva Chicago 5 3 1 2 0 4 3

Instituto 5 3 1 2 0 4 3

Chacarita 4 2 1 1 0 3 1

Atl. Paraná 4 3 1 1 1 3 3

Ind. Rivadavia 4 3 1 1 1 3 3

Boca Unidos 4 3 1 1 1 2 3

Estudiantes (SL) 3 3 1 0 2 3 4

Los Andes 3 3 1 0 2 1 3

Brown (PM) 3 3 1 0 2 1 3

Almagro 2 2 0 2 0 1 1

Gimnasia (J) 2 3 0 2 1 2 3

Douglas Haig 2 3 0 2 1 1 2

San Martín (T) 2 3 0 2 1 3 5

Juv. Unida (G) 2 3 0 2 1 2 7

C. Córdoba 1 2 0 1 1 4 5

Crucero 1 3 0 1 2 3 5

All Boys 1 3 0 1 2 1 4