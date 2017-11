Cómo prepararse para correr la Tandilia

Entrenamiento

Primeramente, señaló que existen diferentes consejos según los niveles de entrenamiento de cada participante, es decir, para una persona que busca una marca o aquella que busca llegar y sumar una carrera, ya que los entrenamientos son distintos. Advirtió que la Tandilia es una carrera dificultosa, debido a que su trazado exige una gran exigencia física, por lo que si una persona que recién comienza a entrenar quiere enfrentarla, deberá prepararse con al menos seis meses de anticipación, tres veces por semana, con volúmenes progresivos hasta llegar a un volumen de 11 ó 12 kilómetros por sesión hacia el final de la etapa de entrenamiento. “El objetivo de todos es rendir lo mejor posible”.

A aquellas personas que no están muy entrenadas ni con rendimiento físico muy grande para responder de manera óptima a la exigencia de la competencia, sugirió correr a un nivel de sensación de esfuerzo que sienta que puede ir conversando con una persona. “Eso indicaría que no habría más problemas”, explicó. Además, recomendó comenzar de forma suave y tranquila, ya que largar en una bajada puede ser engañoso. Suele ser habitual que los desniveles en Tandil generen un poco de confusión y, aunque no se perciban dificultades a simple vista, el paso debe ser regular para evitar que el calor y la humedad causen descompensaciones, principalmente hacia el final, cuando el camino incluye subidas pronunciadas.

Hidratación

El mes de noviembre normalmente trae calor y humedad, por lo que resulta imperante que el corredor se hidrate correctamente antes de la competencia y aconsejó: “Que vayan hidratándose poco a poco. El límite de ingesta de líquido es hasta que tenga ganas de orinar”. Primeramente con agua fresca, aunque si se está acostumbrado a ingerir bebidas deportivas, también está permitido, pero , enfatizó que lo hagan sólo aquellas personas que están acostumbradas a hacerlo, para no correr riesgos.

También recomendó aprovechar los puestos de hidratación dispuestos a lo largo de la competencia, “no lleven la botella y la tiren, sino que la lleven aunque sea una cuadra y tomen sorbos poco a poco, y refrescarse un poco el cuerpo en caso de que haga mucho calor”.

Vestimenta

Puso énfasis sobre el color de la indumentaria, principalmente de claro, para que atraiga menor cantidad de rayos solares y no aumente la temperatura corporal superficial. De lo contrario, se ocasionaría un sobrecalentamiento innecesario.

Además, resaltó la necesidad de correr con las medias y zapatillas con las que habitualmente se entrena, para evitar correr el riesgo de sufrir ampollas. “Nada de estrenar el día de la carrera”, alertó.

Alimentación

Antes de la largada recomendó tomar un té o un café acompañado por algunas tostadas con mermelada y evitar los lácteos. Al menos tres horas antes del inicio de la carrera, principalmente si no se tiene la costumbre de correr por la mañana y para no hacerlo con el estómago lleno. De lo contrario, se destinarían dos tercios de la irrigación sanguínea a la digestión.

Chequeo médico

Finalmente, consideró pertinente visitar al médico, principalmente al cardiólogo, para realizarse los estudios necesarios y corroborar que se está en un estado óptimo de salud antes de enfrentarse a una gran exigencia como la que requiere la Tandilia.