Comenzó el 124° Campeonato Argentino Abierto de Polo

El sábado pasado dio comienzo un nuevo Abierto de Polo en Palermo, considerado como el mejor torneo del mundo.

En el primer partido se enfrentaron, en la cancha N° 2, “La Dolfina” vs “Cría Yatay”. Imponiéndose los primero 22 a 7, con 12 goles de Adolfo Cambiaso. La diferencia fue abrumadora, tanto en el juego como en los caballos hasta el séptimo chucker, donde los favoritos disminuyeron la intensidad de juego y Yatay les descontó 5 goles.

A continuación, en la cancha N°1, previo acto de inauguración se desarrolló el segundo partido cuyos protagonistas fueron por un lado “Alegría” y por el otro “Washington”. El resultado favoreció a Alegría quién ganó 18 a 13.Dicho equipo está considerado como uno de los que puede dar pelea a los favoritos ( La Dolfina y Ellerstina) ya que cuenta con dos nuevos 10 goles de hándicap, Guillermo Caset e Hilario Ulloa.

La segunda jornada prevista para el domingo 13 fue suspendida por lluvias pasándose para el lunes. Este día en el primer turno jugaron “Ellerstina” vs “La Irenita”. Aquí el ganador fue el favorito, quien lo hizo por 17 a 10.Había comenzado con una marcada diferencia hasta el 3° período (10-2) y luego los de menor hándicap desarrollaron un juego de igual a igual y el cotejo fue parejo hasta el final.

Para cerrar la jornada, en la cancha central se enfrentaron “El Paraíso” y “La Aguada-Las Monjitas”. El encuentro fue cerrado y parejo debido a las características defensivas que posee el equipo de los Novillo Astrada. En un principio El paraíso llegó a tener una abultada diferencia de 7 a 1 y La Aguada se fue recuperando hasta terminar el 8° chucker empatados en 12. En el chucker suplementario vencieron los hermanos Novillo con gol de oro de Alejandro.

El campeonato continúa el próximo fin de semana en que se medirán:

Sábado 19 “La Dolfina vs Washington” y “Alegría vs Cría Yatay”

Domingo 20 “La Aguada-Las Monjitas vs La Irenita” y “Ellerstina vs El Paraíso”

Cabe destacar que a partir de este Abierto cambia la modalidad de las clasificaciones para la final. Anteriormente se jugaban 2 zonas, todos contra todos, y los ganadores disputaban la final. Eso hacía que el torneo sea más corto y que siempre llegasen a la misma los favoritos de cada zona, en los últimos años “Ellerstina” y “La Dolfina .

Seguirán jugando dos grupos de cuatro equipos, los primeros pasan a semifinal, los segundos y terceros juegan cruces de cuartos de final para pasar a semifinal y los dos últimos de cada grupo quedan eliminados.

Debido a esta nueva modalidad se podrá disfrutar de más partidos, algunos de ellos entre semana, para cerrar dicho Abierto el sábado 10 de diciembre.