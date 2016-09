“Capichué” López, el otro vencedor de Rueda

Seguramente, el nombre de Carlos “Capichué” López no resulte familiar en Tandil. Sin embargo, hasta el 23 de julio pasado, era el único vencedor de Matías Rueda en toda la carrera de “La Cobrita”. Se enfrentaron el 6 de mayo de 2011, en una velada amateur llevada a cabo en el club Millonarios, de Bragado.

Por entonces, Rueda iba haciendo la transición hacia el ámbito profesional, en el que debutó sobre fines de ese mismo año. Exhibía las condiciones que lo llevarían a ser lo que es hoy: un ídolo del deporte tandilense y con tres títulos (argentino, sudamericano y latino) en su haber.

López nació en Buenos Aires, vive desde los seis años en Carlos Casares, tiene 39 y está retirado de la actividad. Dialogó con este Diario y contó aspectos de su carrera, como así también de aquella noche tan particular.

-¿Cómo fue que te iniciaste en el boxeo?

-Estaba trabajando en el campo y me invitaron a arrancar en boxeo, pero ya de grande. Había agarrado un poco de ritmo y debuté, pero ya tenía 25 años.

-¿Tenías aspiraciones de ser profesional?

-Me quisieron hacer profesional, pero no quise porque tenía pocas peleas. Lo tomaba más como un hobby. Me gustaba el ambiente del boxeo, enseñarles a chicos, pero nada más. Y después salí a pelear por todos lados. Me tuvo Crivelli en Pehuajó y Ferrario en 9 de Julio; y más adelante estuve con Walter Crucce, que me llevó a pelear hasta a Uruguay.

-¿Hiciste una carrera larga?

-Sí, hasta febrero del año pasado. En el medio había dejado un año, por tema de trabajo y otra vez porque me quebré un tobillo. Dejé definitivamente a los 38.

-¿Te lamentás por no haber empezado a boxear de más chico?

-Y, capaz que hubiera llegado a otra cosa. Pero bueno, se dio así, tampoco vale de nada arrepentirse.

-¿Y qué pasó esa noche contra Rueda?

-Me habían ofrecido pelear con él y acepté, porque tampoco me cambiaba demasiado ganar o perder una pelea más. El venía pisando fuerte, pintaba bien y pronto iba a pasar al profesionalismo.

De entrada fue una buena pelea, él con su estilo y yo con el mío. Y en el segundo round lo agarré con un cross de izquierda y lo tiré sobre las cuerdas. Medio que se sorprendió y salió con todo. Le tiré otro cross, pasé de largo y quedé arrodillado. Ahí me pegó en la nuca y lo descalificaron. Una lástima, porque podía ser una linda pelea.

-¿Cuáles eran tus características arriba del ring?

-Trataba de pegar y no dejarme pelear. Era bastante de estudiar al rival y le buscaba la parte más débil.

-¿Después de eso le seguiste la carrera a Rueda?

-Sí, lo seguí bastante por televisión. Ganó mucho, en Argentina venía volteando muñecos. No me sorprendió, porque era un chico que boxeaba bien, pegaba fuerte y caminaba bien el ring. Se ganó su oportunidad por el título del mundo, aunque ahí el mexicano Valdez lo terminó noqueando.

Esa noche de julio, en Las Vegas, “The King” Valdez frustró la posibilidad de “La Cobrita”. Y sin saberlo, emuló a un tal “Capichué”.