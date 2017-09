Bruno Bocca dirigirá All Boys-Santamarina

Santamarina afrontará el sábado su primer compromiso como visitante en la temporada 2017/18 de la B Nacional, cuando a partir de las 15.30 visite a All Boys por la segunda fecha. El encuentro contará con el arbitraje de Bruno Bocca, según difundió ayer la Asociación del Fútbol Argentino.

El aurinegro buscará sus primeras unidades de su quinta campaña en la principal categoría del ascenso nacional luego de caer el sábado en su debut ante Aldosivi de Mar del Plata (2-1 en el estadio San Martín).

La fecha se pondrá en marcha el viernes con Atlético de Rafaela vs. Los Andes (desde las 21 con arbitraje de Luis Alvarez), Deportivo Morón vs. Deportivo Riestra (21, Pablo Dóvalo) e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. San Martín de Tucumán (21.30, Héctor Paletta). Los partidos del sábado serán: Brown de Adrogué vs. Instituto de Córdoba (15.30, Nazareno Arasa), All Boys vs. Santamarina (15.30, Bruno Bocca) y Quilmes vs. Villa Dálmine (horario a confirmar, Pedro Argañaraz). El domingo se medirán Flandria vs. Agropecuario de Carlos Casares (15, Julio Barraza), Boca Unidos de Corrientes vs. Gimnasia de Jujuy (16, Mario Ejarque) y Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (16, Fabricio Llobet). El lunes será el turno de Ferro Carril Oeste vs. Almagro (20, Hernán Mastrángelo) y Aldosivi de Mar del Plata vs. Nueva Chicago (21.05, Mariano González). El restante partido de la jornada es Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de San Luis (día y horario a confirmar, Pablo Giménez).