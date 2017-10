Barroso: “Estoy donde quiero estar”

La tandilense Agustina Barroso disfruta un gran momento, tras haber sido parte del equipo de Audax Corinthians que se consagró en la Copa Libertadores de América femenina.

El conjunto brasileño derrotó en la final a Colo Colo de Chile, por penales, después de haber empatado sin goles durante el tiempo regular.

Asunción fue escenario de la coronación para la futbolista internacional de 24 años. Ya en Sao Paulo, describió que le toca vivir “una experiencia totalmente diferente. El fútbol brasileño no es fácil. Si bien es Sudamérica, hay un gran nivel. La adaptación no es sencilla, pero es mi segundo año en este país y lo hago lo mejor posible”.

En contacto con este Diario, Barroso detalló que el equipo que ahora le toca integrar “está armado desde hace tres años. Saben a lo que juegan, tienen un estilo, y no es fácil llegar desde afuera y entrar. Si bien no jugué mucho en la Libertadores, me deja feliz el hecho de estar a la altura de un club grande”.

De su vida en la gigantesca Sao Paulo, la ciudad más poblada de América, lamentó que “el tránsito es enorme, se tarda mucho en llegar de un lugar a otro”. Sin embargo, aclaró “no me quejo para nada, estoy donde quiero estar, es el lugar donde hoy tengo la posibilidad de jugar al fútbol y lo disfruto a pleno”.