Atlético Tucumán no pudo sacar ventaja en su casa

Atlético Tucumán empató anoche 2 a 2 ante El Nacional, de Ecuador, en su estadio José Fierro, en su debut absoluto en Copa Libertadores, luego de empezar ganando al minuto de juego por un gol de Fernando Zampedri. Pero su rival lo sorprendió con un empate 1 a 1 logrado por Félix Borja a los 39 minutos de este primer período, hasta que a los 32 del segundo David Barbona puso nuevamente en ventaja al local y a los 38 volvió a igualar la visita por intermedio de Bryan De Jesús.

El “Decano”, dirigido por Pablo Lavallén, lo ganaba rápidamente a través de su goleador Fernando Zampedri, quien desvió un tiro libre a los dos minutos de juego, aunque antes del descanso, el conjunto ecuatoriano silenció a los hinchas tucumanos mediante un anticipo de cabeza de Félix Borja, favorecido por una mala salida del arquero Cristian Lucchetti.

En el complemento, Atlético Tucumán mantuvo el protagonismo, desplegó un buen juego y logró ponerse nuevamente en ventaja

gracias a una aparición dentro del área del ingresado David Barbona, asistido por Zampedri. Y cuando el Monumental era una fiesta de los hinchas, un hermoso cabezazo de Bryan de Jesús, a siete minutos del final, aguó la fiesta de Atlético, que contó con muchísimas situaciones de gol para ganar el partido, pero se topó con el soberbio trabajo de Johan Padilla.

El martes próximo, en el Atahualpa de Quito y con la regla del gol de visitante ante empate en puntos y diferencia, Atlético Tucumán y El Nacional definirán el clasificado a la próxima instancia, en búsqueda de llegar a la etapa de grupo de la edición 2017.

Empujado por unas 35.000 almas, el “Decano” salió dispuesto a aniquilar rápidamente a su adversario y antes de los dos minutos de juego ya estaba en ventaja. Un tiro libre ejecutado desde 30 metros por la Luis “Pulga” Rodríguez fue desviado al gol por Zampedri ante la pasividad del arquero Johan Padilla. Y un minuto y medio después Rodríguez estuvo cerca de aumentar tras una gran acción de Cristian Menéndez, pero esa vez el arquero ecuatoriano respondió bien y rechazó la pelota al córner.

Un penal no sancionado por el árbitro brasileño Ricardo Marques cerró un período vibrante de cinco minutos en los que el conjunto albiceleste levantó a su gente.

Recién sobre los 13 el elenco visitante logró salir del asedio y generó su primera chance del segmento inicial con un zurdazo desde afuera del área de Manuel Balda, que Cristian Lucchetti sacó abajo.

Siguió siendo más el local, que antes de los 20 tuvo dos chances claras con Zampedri como protagonista y un nuevo penal ignorado por el árbitro, esa vez cometido por Christian Cordero a Guillermo Acosta.

Pero a partir de los 30 Atlético no consiguió sostener el ritmo y empezó a crecer el visitante, que sobre los 38 igualó en una jugada atípica. Marco Montaño sacó un lateral en forma de centro, se durmieron Lucchetti e Ignacio Canuto y Borja, de cabeza, selló

el 1-1 parcial.

En el segundo episodio, el equipo ecuatoriano, conforme con el resultado, se replegó y trató de hacer lento el trámite. Y ante una estructura defensiva numerosa, Atlético fue a buscar la victoria con el corazón, pero sin orden.Los centros al área empezaron a repetirse, casi a modo de abuso, pero esa vía le permitió encontrar nuevamente la ventaja cuando Zampedri bajó la pelota a Barbona, que definió arriba. Entonces volvió la fiesta a las tribunas, pero la alegría duró poco, porque el “Decano” se descuidó y en una réplica Bryan de Jesús, con un preciso cabezazo, decretó el empate definitivo.

En el final, el equipo tucumano tuvo varias chances para desnivelar, pero Padilla enmendó el error del comienzo del partido y salvó su arco tres veces ante Zampedri, Barbona y José Méndez. Fue un triste cierre para Atlético, que mereció mejor suerte, y que ahora deberá buscar un empate por más de tres goles o una victoria para mantener su sueño copera.

SINTESIS

ATLETICO TUCUMAN 2

Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Leandro González; Luis Rodríguez, Cristian Menéndez; Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.

EL NACIONAL 2

Johan Padilla; Marco Montaño, Franklin Guerra, Javier Quiñónez, Rinson López; Pedro Larrea, Roberto Garcés, José Ordóñez; Manuel Balda y Christian Cordero; Félix Borja. DT: Eduardo Favaro.

Árbitro: Ricardo Marques (Brasil). Cancha: Atlético Tucumán. Goles: PT: 2′ Zampedri (AT) y 38′ Borja (EN). ST: 30′ Barbona (AT) y 39′ De Jesús (EN). Cambios: Rodrigo Aliendro por Luis Rodríguez (AT), José Méndez por Leandro González (AT), Michael Chalá por Félix Borja (EN), Bryan de Jesús por Ordóñez (EN), David Barbona por Acosta (AT) y 40m David Noboa por Manuel Balda (EN).