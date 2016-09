Atlético ganó y alcanzó en lo más alto a Velense

Continuó ayer, con ocho partidos, la 18va. fecha del torneo de fútbol de primera división organizado por la Unión Regional Deportiva.

Atlético Ayacucho derrotó por 3-1 a su coterráneo y llegó a las 36 unidades, alcanzando la línea de Velense en lo más alto de la clasificación general.

El siguiente es el detalle de resultados y goleadores:

JUVENTUD AGRARIA 2

Luciano Vela -2-

ARGENTINO 1

Juan P. Villar

DEFENSORES DEL CERRO 3

Sebastián Gorozo, Emilio Peralta y Roberto Carabajal

JUARENSE 3

Germán González y Luciano Silva -2-

ALUMNI 1

Emmanuel Pérez

FERROCARRIL SUD 4

Luciano Sequeira, Gonzalo Franco, Gonzalo Herrera y Emiliano Aranda

LOMA NEGRA 2

Gonzalo Alvarez -2-

BOTAFOGO 0

GRUPO 1

Ezequiel García

SAN JOSE 2

Alejo Solimanto y Cristian Bulacio

INDEPENDIENTE 2

Laureano Pereyra y Gerardo Krüger

EXCURSIONISTAS 1

Joaquín Hernández

ATLETICO AYACUCHO 3

Manuel Ceverio, Juan Pablo Vicente y Damián Ríos

DEFENSORES 1

Martín Scerbo

GIMNASIA 1

Martín Reyna

VILLA AGUIRRE 0

SANTAMARINA 2

Enzo Lamarche y Leonel Martens

VELENSE 3

Mauro Ruiz Sánchez -3-

-Jugado el sábado

Hoy:

Ateneo Estrada vs. Sarmiento, desde las 20.30 en el estadio Municipal de Ayacucho.

POSICIONES

ZONA A

Pts. J G E P GF GC

At. Ayacucho 36 16 11 3 2 32 17

Independiente 35 16 11 2 3 24 9

Juarense 31 17 9 4 4 43 24

Ferrocarril Sud 31 17 9 4 4 32 20

Juv. Agraria 18 17 5 3 9 16 29

ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Sarmiento 29 15 8 5 2 31 23

Argentino 22 16 6 4 6 23 26

Grupo 22 17 6 4 7 20 23

San José 19 16 5 4 7 17 20

Def. del Cerro 17 17 4 5 8 22 32

ZONA C

Pts. J G E P GF GC

Unicén 33 16 10 3 3 37 16

Villa Aguirre 32 16 10 2 4 36 23

Gimnasia 19 17 5 4 8 13 18

Alumni 18 17 5 3 9 16 36

Loma Negra 16 17 4 4 9 22 29

Estrada 15 15 3 6 6 14 24

ZONA D

Pts. J G E P GF GC

Velense 36 17 12 0 5 41 24

Santamarina 31 17 9 4 4 31 20

Excursionistas 19 16 6 1 9 29 27

Botafogo 12 16 3 3 10 24 41

Def. de Ayacucho 9 16 3 0 13 18 37

Unión y Progreso 5 16 1 2 13 14 35

PROXIMA FECHA

Argentino vs. Defensores del Cerro

Juarense vs. Santamarina

Unión vs. Loma Negra

Botafogo vs. Grupo

San José vs. Independiente

Excursionistas vs. Atl. Ayacucho

Defensores (A) vs. Estrada

Sarmiento vs. Unicén

Villa Aguirre vs. Juv. Agraria

Velense vs. Alumni