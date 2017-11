Arzubialde define los once que usará mañana

Héctor Arzubialde, entrenador de Santamarina, definirá hoy la formación titular que utilizará mañana para recibir a Quilmes. El cotejo, correspondiente a la séptima fecha de la B Nacional, se disputará en el estadio San Martín desde las 19.05 y tendrá como árbitro a Gerardo Méndez Cedro.

Ayer, el plantel aurinegro desarrolló su práctica en Pinar de la Sierra, y hoy lo hará en el San Martín si el clima es favorable. El predio Centenario es la opción alternativa.

El conjunto tandilense viene de sumar por primera vez como visitante, igualando 1-1 en su visita a Boca Unidos de Corrientes. Arzubialde no tiene obstáculos para repetir la formación, la cual estuvo integrada por Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Ezequiel Barrionuevo, Leonel Pierce, Agustín Cardozo y Leonardo Fredes; Braian Guille y Martín Michel.

Quilmes

El “Cervecero” llegará a Tandil con Emanuel Trípodi; Braian Lluy, Juan Larrea, Tobías Albarracín y Federico Alvarez; Augusto Max y Sebastián Romero; el exSantamarina Román Strada, Miguel Caneo y Francisco Ilarregui; y Felipe Cadenazzi.

Además, Lucas Nardi incluyó en la convocatoria a Marcos Ledesma, Rodrigo Mieres, Matías Tissera, Justo Giani, Matías Mansilla, Nicolás Castro y Matías Nouet.

La programación completa:

Hoy:

21: Los Andes vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Guillermo González).

21.45: San Martín de Tucumán vs. Atlético de Rafaela (Héctor Paletta).

Mañana:

16.05: Nueva Chicago vs. Boca Unidos de Corrientes (Mariano González).

17: Agropecuario de Carlos Casares vs. Aldosivi de Mar del Plata (Pedro Argañaraz).

19.05: Santamarina vs. Quilmes (Gerardo Méndez Cedro), Estudiantes de San Luis vs. Sarmiento de Junín (Pablo Díaz) e Instituto de Córdoba vs. Mitre de Santiago del Estero (Sebastián Ranciglio).

Domingo:

15: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Ferro Carril Oeste (Luis Alvarez).

15.30: Almagro vs. Deportivo Morón (Pablo Dóvalo) y Flandria vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Ramiro López).

Lunes:

15.30: Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine (Diego Ceballos).

21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. All Boys (Maximiliano Ramírez).

Quedará libre Brown de Adrogué.

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Agropecuario 12 5 4 0 1 9 3

Villa Dálmine 12 5 4 0 1 7 1

Aldosivi 11 6 3 2 1 9 5

Brown (A) 11 6 3 2 1 7 4

Quilmes 11 6 3 2 1 3 2

Juv. Unida (G) 10 6 3 1 2 4 6

Brown (PM) 9 5 3 0 2 8 4

Almagro 9 6 3 0 3 7 5

Chicago 9 6 2 3 1 5 5

Rafaela 8 6 2 2 2 6 4

Estudiantes (SL) 8 6 2 2 2 4 3

San Martín (T) 8 6 1 5 0 4 3

Mitre (SdE) 8 6 2 2 2 5 5

Los Andes 8 6 2 2 2 3 4

Gimnasia (J) 7 5 2 1 2 4 3

Instituto 7 6 2 1 3 5 6

Morón 7 6 1 4 1 4 5

All Boys 7 6 2 1 3 3 7

Ferro 6 6 2 0 4 4 7

Sarmiento (J) 5 5 1 2 2 1 3

Santamarina 5 6 1 2 3 4 6

Ind. Rivadavia 5 6 1 2 3 4 7

Boca Unidos 3 6 0 3 3 3 9

Flandria 1 5 0 1 4 0 7

Riestra -12 6 2 2 2 8 7



PROMEDIOS

Pts. PJ Prom.

Agropecuario 12 5 2.400

Aldosivi 11 6 1.833

Quilmes 11 6 1.833

Brown (A) 104 71 1.464

Brown (PM) 162 112 1.446

Ferro 159 113 1.407

Santamarina 159 113 1.407

Chicago 99 71 1.394

San Martín (T) 69 50 1.380

Almagro 97 71 1.366

Gimnasia (J) 152 112 1.357

Villa Dálmine 152 112 1.357

Los Andes 151 113 1.336

Rafaela 8 6 1.333

Mitre (SdE) 8 6 1.333

Instituto 148 113 1.309

Juv. Unida (G) 147 113 1.300

All Boys 146 113 1.292

Ind. Rivadavia 143 113 1.265

Boca Unidos 142 113 1.256

Estudiantes (SL) 142 113 1.256

Morón 7 6 1.166

Flandria 57 49 1.163

Sarmiento (J) 5 5 1.000

Riestra -12 6 -2.00