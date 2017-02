Aramburu, rumbo a Mar de Ajó para su debut en la temporada

El próximo fin de semana, el automovilismo nacional iniciará el periplo 2017 en el autódromo Rotonda de Mar de Ajó. Las menores teceístas, y el Turismo 4000 Argentino desembarcarán en la costa atlántica. El tandilense Gonzalo Aramburu retornará a la actividad en la potente especialidad.

El TC Mouras, y TC Pista Mouras, junto al Turismo 4000 Argentino formarán parte del acto inaugural el fin de semana, en el autódromo Rubén Luis Di Palma.

Por el lado del “4000”, estará haciendo el reingreso a la categoría Gonzalo Aramburu, quien a partir de este año utilizará motores del FA Motorsport, bajo la tutela de Fabián Andrés Acuña. La atención del chasis será responsabilidad del UR Racing, con la dirección técnica y deportiva de Javier “Racing” Conforti.

El expiloto de la Promocional aguarda con muchas expectativas esta nueva etapa en la categoría, con una máquina que ha sido actualizada para este nuevo tiempo: “Estamos con lindas motivaciones para este año. Fabián (Acuña) ya nos entregó el motor. La idea es desarrollar mañana (por hoy) la alineación, y repasar todos los trabajos que se hicieron, de modo que no queden detalles por terminar en el circuito. En lo personal voy con muchas expectativas porque hace un año que no estoy en actividad, pero estos últimos meses me entrené en lo físico como para no penar con la temperatura, y el esfuerzo que requiere manejar este tipo de auto”, destacó Aramburu.

Un weekend atractivo en la costa atlántica, donde el piloto serrano tendrá la compañía de muchos amigos y auspiciantes: “La particularidad del fin de semana va a ser que vamos a estar acompañados de todos los sponsors del auto, algo que antes no se había dado por la actividad particular de cada uno de ellos, así que está fecha es especial en todo sentido”, sostenía.

Aramburu, junto a su grupo de trabajo, desarrolló un esfuerzo ímprobo para retornar al “4000”. “Se ha puesto gran dedicación para retornar a una categoría muy competitiva. No es fácil correr hoy en el automovilismo nacional, el desafío es mayúsculo, por eso mi especial agradecimiento a empresas tandilenses que nos estarán apoyando a partir de Mar de Ajó, como Tarjeta de Crédito Elebar, Río Uruguay Seguros, Arbolito Rural, Gaucho Mix, Forestal Pico, BLU House Store, además a los amigos que colaboran en nuestro taller, como Néstor Sáez, coordinador del equipo, Santiago Santos, Ezequiel Iezzi, “Zapatilla” Ricardo, Carlos Colombo, a mi familia, a mi novia Mercedes Dabidos, a la familia Araquistain, Javier Conforti, al UR Racing, al FA Motorsport y a Fabián Acuña. Esperamos hacer un firme trabajo el fin de semana, en el retorno al 4000″, le comentaba el “crédito” serrano a vertigomotorsport.com.