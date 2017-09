All Boys se impuso 1 a 0 ante Santamarina

All Boys disfrutó hoy su primera victoria en el torneo de la B Nacional con el éxito como local ante Santamarina de Tandil por 1 a 0, con gol de Maximiliano Salas de penal, en el partido válido por la segunda fecha.

El equipo de Ignacio González, en un partido discreto, sacó una ventaja leve sobre su rival en la primera parte con el dominio del balón y concretó la única emoción luego de la infracción del defensor Tomás Berra quien tocó la pelota con la mano en el área.

La segunda etapa solo registró dos situaciones claras de gol que fueron para Santamarina a través de los remates de Martín Michel (42m) y Braian Guille (44m), su futbolista más destacado, pero ambos no tuvieron la precisión necesaria para evitar la segunda derrota consecutiva del equipo tandilense.

All Boys logró los primeros tres puntos en el certamen y llegará entonado para el clásico de la próxima fecha ante Nueva Chicago, como visitante. En tanto, Santamarina enfrentará como local a Mitre de Santiago del Estero.

-Síntesis-

All Boys: Nahuel Losada; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli y Gastón García; Hugo Soria, Federico Gino y Brian Guerra; Matías Sandoval, Maximiliano Salas y Leandro Barrera. DT: Ignacio González

Santamarina: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Tomás Berra, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Leonardo Fredes, Leonel Pierce, Francisco González Metilli; Ezequiel Barrionuevo; Martín Michel y Braian Guille. DT: Héctor Arzubialde

Gol: en el primer tiempo, 9m. Salas, de penal (AB)

Cambios: en el segundo tiempo, 19m Federico Martínez por González Metilli (S); 22m Facundo Castro por Salas (AB); 27m Leandro Rodríguez por Barrera (AB); 34m Franco Chivilo por Sandoval (AB) y Matías Kabalin por Barrionuevo (S); 45m Agustín Politano por González Bordón (S)

Árbitro: Bruno Bocca

Estadio: Islas Malvinas (Télam)