Alemania se impuso ante Chile en la final de la Copa Confederaciones

El seleccionado alemán de fútbol repitió hoy la fórmula del éxito con la obtención de un nuevo título, la Copa Confederaciones, con el triunfo ante Chile por 1 a 0, en el partido que se jugó en San Petersburgo, Rusia.

El mediocampista Lars Stindl marcó el único gol que significó el primer campeonato de Alemania, último campeón del mundo, en la Copa Confederaciones, el certamen que vale como banco de pruebas de cara al Mundial del próximo año.

Alemania tomó al pie de la letra la idea del banco de pruebas. De hecho, su formación no incluyó campeones del mundo en Brasil, a diferencia de Chile, que utilizó a diez de los ganadores de la pasada Copa América, pero mantuvo la fisonomía adoptada hace más de una década y que tantos réditos le brindó.

La final ante Chile fue pareja porque el equipo sudamericano salió con todo al ataque, pero no estuvo justo en la definición.

El equipo alemán sacó diferencia con el gol de Stindl, en el mejor momento del campeón en la Copa América 2015 y 2016, quien aprovechó la duda y error grosero de Marcelo Díaz, en posición de líbero, en su intento de jugar la pelota, con la presión y asistencia de Timo Werner.

Chile, con un desgaste fuerte en lo físico, apostó por la presión en ataque, comandado por Arturo Vidal, pero sin el desequilibrio de Alexis Sánchez, y en ese afán perdió el balón en varias ocasiones con un retroceso defectuoso.

De hecho, Alemania tuvo situaciones claras de gol con dos mano a mano. El primero fue de Leon Goretzka (35m) y el segundo de Julian Draxler (39m).

La conquista de Stindl golpeó al conjunto sudamericano, que terminó el primer tiempo con una imagen distinta a la exhibida en el comienzo.

Los pases precisos de Alemania y la rotación desconcertaron más a Chile, que en la segunda etapa que aumentó sus nervios.

A los 19 minutos, Gonzalo Jara sólo recibió la tarjeta amarilla por el codazo que le propinó a Goretzka. La jugada generó polémica porque motivó la intervención de la tecnología con el VAR, el video que asiste al árbitro, y la amonestación resultó inexplicable debido a la violencia utilizada por el volante chileno.

Los últimos minutos transcurrieron al ritmo de Chile, con su corazón básicamente, con el intento de empatar el partido ante una Alemania replegada.

Su esfuerzo generó dos situaciones con el remate del ingresado Ángelo Segal (38m) de cara al arco, en soledad; y el tiro libre de Vidal que desvió el arquero Marc-Andre ter Stegen (45m).

Alemania se consagró campeón por primera vez de la Copa Confederaciones, que en las últimas tres ediciones quedó en manos de Brasil (2005, 2009 y 2013), y aun con un equipo sin nombre rutilantes ratificó su condición de mejor seleccionado del mundo. (Télam)

Portugal, tercero

Portugal logró la tercera plaza de la Copa de las Confederaciones al vencer 2-1 a México con un tanto de penal de Adrien Silva en el alargue, disputado en el estadio del Spartak Moscú.

Portugal dispuso de dos penales, el primero se lo despejó Guillermo Ochoa a André Silva (16) y en el segundo Adrien Silva no falló (104).

En medio marcaron Luis Neto en contra para adelantar al Tri (54) y en tiempo de descuento Pepe logró el empate (90+1).

En el alargue el partido subió de pulsaciones más de lo permitido. Se sucedieron algunas acciones feas y el árbitro saudí Fahad Al Mirdasi expulsó por doble amarilla a Nelson Semedo (106), por el lado portugués, y a Raúl Jiménez (112).

Además el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio también fue expulsado por insultar al colegiado, cuando se quejó porque no utilizara el vídeo de asistencia en un posible penal a Héctor Moreno al final.

Antes Portugal, que no contó con su capitán Cristiano Ronaldo, liberado del último partido para conocer a sus recién nacidos, llevó la iniciativa durante el primer tiempo, pero no acertó con su mejor ocasión.

Ocurrió al cuarto de hora de juego. André Silva intentó driblar a la leyenda Rafa Márquez, que lo derribó dentro del área.

En un primer momento el árbitro dejó continuar el juego, pero luego pidió el video de asistencia (VAR). Entonces concedió penal. Disparó el propio André Silva y Memo Ochoa, elegido jugador del partido, se lució con un paradón.