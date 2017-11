Agropecuario con Mitre y Chicago ante Sarmiento

Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que perdió la punta al ser goleado por All Boys la semana pasada (4-0), intentará recuperarse cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero, en uno de los dos partidos a jugarse hoy en el inicio de la novena fecha del certamen de la B Nacional.

El partido se disputará desde las 17 en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares, con el arbitraje de Maximiliano Ramírez, en tanto que desde las 17.05 jugarán Nueva Chicago-Sarmiento de Junín, con Ramiro López como juez.

La programación para el resto de la fecha:

Mañana:

17: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Bruno Bocca), Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes (Sebastián Ranciglio), Flandria vs. All Boys (Pablo Dóvalo) y Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Aldosivi de Mar del Plata (Gerardo Méndez Cedro). El “Tiburón” será dirigido de manera interina por Carlos Orsi.

18: San Martín de Tucumán vs. Quilmes (Pablo Echavarría).

19: Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Luis Álvarez).

Lunes:

17: Deportivo Riestra vs. Los Andes (Cristian Cernadas).

19: Instituto de Córdoba vs. Atlético de Rafaela (Alejandro Castro).

20.30: Santamarina vs. Villa Dálmine (Pablo Díaz).

21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón (Yamil Possi).

Quedará libre Ferro Carril Oeste.

Santamarina

Si Alfredo González se recupera plenamente de un esguince, Santamarina presentará el lunes la misma formación de los partidos anteriores. En caso de que “Fredy” no llegue, Tomás Berra jugaría como marcador central.

La alineación para recibir a Villa Dálmine será con Joaquín Papaleo; Agustín Politano, González o Berra, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Agustín Cardozo; Ezequiel Barrionuevo, Leonardo Fredes, Leonel Pierce y Brian Guille; y Martín Michel.