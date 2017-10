A Los Cardos no le alcanzó con el esfuerzo ante Universitario

Los Cardos armó una fiesta afuera, pero no pudo trasladarla adentro de la cancha. En el duelo final del Regional Pampeano M17, los verdes no pudieron con un muy buen equipo de Universitario, que se llevó un título merecido con su victoria por 34-26.

Entre dos equipos con similares virtudes técnicas y una tremenda actitud para encarar el juego, termino primando una mayor madurez de los marplatenses, que mostraron una gran solidez en todas sus líneas.

Hubo un arranque apabullante de parte de Universitario, que en los primeros 10 minutos se hizo dueño exclusivo de la pelota y atacó con prolijidad y profundidad, manteniendo siempre la posesión ante una defensa de Los Cardos que se multiplicó, pero que terminó desbordada. Fueron tres tries seguidos, sin que los verdes tuvieran oportunidad de tener la pelota en sus manos. Bruno, Fortuny y Juara llegaron al in-goal local para poner el parcial 17-0. Obligado a correr desde atrás, los chicos de Los Cardos redoblaron el esfuerzo y a los 15 minutos encontraron el descuento con la potencia de Santiago Bonavento, que apoyó debajo de los palos.

Siguió avanzando Los Cardos, con una muy buena conducción de Santiago Melín y un juego de manos que abrió espacios en la defensa marplatense, pero algunos fallas de manejo e infracciones los privaron de puntos en los metros finales. Y del otro lado, Uni aprovechó la chance que se le presentó y llegó de nuevo al try por medio de Demarchi.

En la segunda parte Los Cardos salió renovado, y encontró rápido el descuento con un try que apoyó Franco La Banca. La conversión de Agustín Schatz abrió la esperanza de una remontada, sobre todo porque los verdes se mantuvieron en campo rival y forzaron situaciones de try. Pero una vez más fallaron en los momentos decisivos, y no tardó en llegar la respuesta de los marplatenses, que por medio de uno de sus mejores jugadores, Bautista Tejerina, volvió a llegar al in-goal verde para poner el parcial 14-31.

Con menos de 30 minutos por delante, el resultado parecía difícil de torcer para Los Cardos que, sin embargo, mostró toda su entereza y fue a buscar el partido. A los 15 volvió a aparecer la fortaleza física de Bonavento para hacerse imparable en los metros finales, y a los 23, Santiago Gascue encontró un hueco por la punta izquierda y corrió más de media cancha para apoyar un try que ilusionaba a todos en Los Laureles.

Quedaban más de 10 minutos en el reloj, y los verdes estaban a tiro de try (26-31). Intentaron una y otra vez, pero una infracción en su propio campo le dio la chance a Adorisio de acertar el penal de la tranquilidad. De allí hasta el final los marplatenses manejaron los tiempos, se posicionaron en campo contrario y presionaron constantemente para impedir que el local pudiera atacar con claridad.

SINTESIS

LOS CARDOS 26

Blas Albisu, Santiago Bonavento y Gaspar Shcherbyna; Franco La Banca y Gregorio Pereyra Iraola; Juan de la Cruz Segonds, Juan Ignacio Ferrero y Pedro Haugaard; Melín Alejo y Octavio Di Luca; Santiago Gascue, Fernando Navarro, Agustín Schatz y Lucas Llaurado; Felipe Ortiz.

UNIVERSITARIO 34

Agustín Ciancio, Matías Juara y Juan Avila Bruno; Mikael Bloom y Guido Lapenna; Gianfranco Sassano, Manuel Demarchi y Juan Bautista Victoria; Juan Sebastián Vecchi y Sebastián Adorisio; Francisco Giorgi, Tomás Vigliani, Nicolás Fortuny y Juan Sebastián Pappolla; Bautista Tejerina.

Cancha: Los Cardos. Arbitro: Horacio Simón. Tantos: PT: 2′ try de Bruno convertido por Adorisio (U); 5′ try de Fortuny (U); 10′ try de Juara (U); 16′ try de Bonavento convertido por Schatz (LC), y 28′ try de Demarchi convertido por Adorisio. ST: 3′ try de La Banca convertido por Schatz (LC), 6′ try de Tejerina convertido por Adorisio (U); 15′ try de Bonavento (LC), 23′ try de Gascue convertido por Schatz (LC), y 24′ penal de Adorisio (U). Amarillas: Giorgi (U).