A la espera del clima, la programación fue definida

En instancias definitorias, la Unión Regional Deportiva tiene resuelta su programación para los partidos a jugarse entre mañana y el domingo, en distintas categorías.

La actividad se iniciará mañana, desde las 21, con el partido que jugarán Gimnasia y Esgrima y Velense, en el estadio San Martín. Será el choque de ida por semifinales del torneo Mayor, serie de la cual surgirá el rival de Excursionistas en las finales. El “Lobo” llegará con formación completa, mientras a los de María Ignacia les faltarán los atacantes Mauro Ruiz Sánchez y Kevin Fernández (llegó a cinco amonestaciones), suspendidos por una fecha.

En quinta, la semifinal se abrirá el sábado, con Ferrocarril Sud vs. Excursionistas, desde las 16 en el estadio Dámaso Latasa.

En sexta, ya en finales de la temporada, el duelo de ida Santamarina vs. Grupo Universitario está programado para el domingo, desde las 16, en el estadio San Martín.

En las cuatro categorías más chicas, por semifinales, los partidos serán los siguientes:

Séptima:

Atlético Ayacucho vs. Juarense (sábado a las 14, en cancha de Atlético) e Independiente vs. Gimnasia y Esgrima (domingo a las 14.30, en Independiente).

Octava:

Ferrocarril Sud vs. Deportivo Tandil (sábado a las 14, en Ferro) y Loma Negra vs. Atlético Ayacucho (domingo a las 15, en Loma Negra).

Novena:

Independiente vs. Defensores de Ayacucho (domingo a las 13, en Independiente) y Unión y Progreso vs. Unicén (domingo a las 14.30, en La Florida).

Décima:

Gimnasia y Esgrima vs. Independiente (sábado a las 13, en Gimnasia) y Unión y Progreso vs. Ferrocarril Sud (domingo a las 13, en La Florida).