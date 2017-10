A Independiente le sonó el despertador en Bahía

Independiente se repuso anoche en Bahía Blanca, donde le puso fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas en el Provincial de Clubes. Por la séptima fecha de la zona 1, derrotó por 78-76 a Estrella de Bahía Blanca, logrando su tercer triunfo de la campaña.

El conjunto tandilense estuvo solo de manera efímera abajo en el marcador (por un doble en el tercer cuarto y por la mínima en el siguiente).

El interno necochense Leandro Mateo fue el máximo anotador del partido y también lideró el juego en rebotes (8).

Los tandilenses tuvieron entre sus iniciales al base Santiago Dilascio y al alero y capitán Valerio Andrizzi, a pesar de los inconvenientes físicos que arrastraban.

Para los dirigidos por Nicolás Rusconi fue su primer triunfo fuera de Tandil, luego de las caídas en Pergamino ante Gimnasia y en Olavarría frente a Racing, su adversario de la próxima fecha.

ESTRELLA 76-INDEPENDIENTE 78

Alan Pan 13

Mariano Morando 2

Mariano Trellini 9

Lahuel Silva 8

León Beresovsky 4

Amilcar Andreanelli 9

Matías Specogna 5

Santiago Quiroga 16

Nahuel Camara 10

DT: Claudio Queti

Santiago Dilascio (x) 12

Emmanuel Hartstock 13

Valerio Andrizzi 16

Juan Ignacio Mateo 0

Leandro Mateo 22

Lautaro Lanusse 0

Matías Gutkin 9

Jonathan Carabajal 6

Gastón Di Salvo 0

Alvaro Yarza 0

DT: Nicolás Rusconi

Cancha: Estrella.

Arbitros: Alejandro Chantiri (Olavarría) y Guillermo Goizueta (Tres Arroyos)

Parciales: 11-17, 29-38 y 54-56.

POSICIONES

ZONA 1

PTS J G P

Sarmiento 13 7 6 1

Estrella 11 7 4 3

Racing 11 7 4 3

Independiente 10 7 3 4

Unión y Progreso 9 7 2 5

PROXIMA FECHA

Independiente vs. Racing

Los Indios (J) vs. Unión (interzonal)

Sarmiento vs. Estrella